Ставропольцам предложили выбрать имя уникальному ископаемому носорогу

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-16T18:03:56+03:00

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Ставропольский музей имени Прозрителева и Праве предложил жителям края придумать имя для уникального носорога-эласмотерия, скелет которого находится в музее. Это единственный в мире полный остов древнего животного.

— Во всём мире принято наиболее значимым палеонтологическим находкам давать имя собственное. Именно поэтому у наших южных слонов они уже есть, их зовут Архип и Нюся. Поскольку носорог наш единственный и пока неповторимый, его пол невозможно определить, то есть и имя должно быть, так сказать, универсальным, — опубликовали правила конкурса в Instagram.

Два года назад уже проводился подобный конкурс, однако в прошлый раз ни одно из предложенных имён представителям музея не понравилось. Учёные отметили, что некоторые предложения были смешными, но им хотелось бы подобрать по-настоящему серьёзное и красивое имя.

Свои варианты все желающие могут публиковать в комментариях к записи в Instagram музея. Победитель конкурса получит памятный сувенир.