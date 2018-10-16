СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-16T19:29:38+03:00

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На Ставрополье стали меньше болеть гриппом и простудой. Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, с 8 по 14 октября в больницы с подозрением на простуду обратились 9969 человек. На прошлой неделе таких людей было на 1,75 процентов больше. Эти цифры говорят о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается в рамках нормы.

Способствует снижению уровня заболеваний то, что на Ставрополье полным ходом идет иммунизация населения. На сегодняшний день более пятисот тысяч человек привились от гриппа и ОРВИ. Планируется, что их количество вырастит до одного миллиона 117 тысяч детей и взрослых. Сейчас в край поступило 45 процентов от заявленного количества вакцин.

Кстати, плановую прививку можно сделать абсолютно бесплатно.