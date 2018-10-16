Артем Здунов уволил двух замминистров

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-16T18:43:45+03:00

Пока неизвестно. кто займет освободившиеся должности

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Председатель правительства Дагестана Артем Здунов уволил двух заместителей министров. Соответствующие распоряжения, которые предусматривают за собой кадровые перестановки, уже подписаны.

На данный момент точно известно, что свой пост покинул замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона - начальник управления технологий в животноводстве республиканского Минсельхозпрода Шагмир Бахарчиев.

Также от должности была освобождена и Сакинат Каллаева, которая ушла с должности первого замминистра экономики и территориального развития Дагестана в связи с выходом на пенсию.

Пока неизвестно, кто займет освободившиеся должности.