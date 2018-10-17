2018-10-17T08:35:26+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане пострадали 6 человек

1 женщина погибла
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Автоавария с участием двух легковушек произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, есть погибший и пострадавшие, сообщили в пресс-службе МВД республики.

На трассе "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля - отечественного производства и иномарка. На месте погибла одна женщина. Еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу, сотрудники ГИБДД устанавливают виновного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кадыров: третьи лица пытаются вбить клин между чеченцами и ингушами
На Ставрополье вандалы снесли и осквернили свастикой поклонный крест
На Ставрополье стали меньше болеть гриппом и простудой
Артем Здунов уволил двух замминистров
Ставропольцам предложили выбрать имя уникальному ископаемому носорогу
Прокуратура Дагестана нашла водительские права у шизофреников
В Кабардино-Балкарии посадили женщину, убившую сожителя на ужине с приятелем
Помощник дагестанского сенатора-миллиардера стал главой Дербента
В Черкесске женщина на иномарке сбила 83-летнюю старушку
На Эльбрусе пятые сутки ищут пропавшего туриста из Румынии
Ессентукские танцоры стали победителями всероссийских соревнований
В Чечне расследуют инцидент с 5-летней, прострелившей себе голову из ружья
На Ставрополье глава районного отдела строительства подозревается во взятке в полмиллиона
Хабиб Нурмагомедов отказался идти к Дудю на интервью
Ставропольский "бизнесмен" врезался в нефтепровод и украл 100 тонн нефти
В Кисловодск приехала сборная России по гребле на каноэ и байдарках
Вступило в силу соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Во Владикавказе наркоторговка обокрала ящик для пожертвований
Заявивший о похищении правозащитник не обратился в полицию Ингушетии
В Чечне 5-летняя девочка выжила после выстрела в голову
В Ставрополе спасатели вызволили женщину, запертую сыном на балконе
Уголовное дело возбуждено по факту нападения боевиков в Дагестане
В Дагестане в ДТП погибли двое
В Ставрополе пьяный угонщик пытался скрыться от полиции и был наказан
Тухугова в поединке UFC против Лобова заменит американец Джонсон
Пропавшую кисловодскую школьницу полицейские нашли в Краснодарском крае