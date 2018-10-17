В ДТП в Дагестане пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-17T08:35:26+03:00

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Автоавария с участием двух легковушек произошла в Карабудахкентском районе Дагестана, есть погибший и пострадавшие, сообщили в пресс-службе МВД республики.

На трассе "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля - отечественного производства и иномарка. На месте погибла одна женщина. Еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу, сотрудники ГИБДД устанавливают виновного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.