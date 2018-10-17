На Ставрополье вандалы снесли и осквернили свастикой поклонный крест

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-17T10:56:36+03:00

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В Татарском городище Ставропольского края неизвестные расписали и сломали гранитный крест, установленный на месте христианского храма X – XI веков к 1030-летию крещения Руси. Всю обратную сторону монумента вандалы исписали черной краской. Среди оставленных символов - фашистская свастика.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского государственного музея-заповедника, памятнику уже вернули прежний облик.

- Благодаря оперативной безвозмездной работе руководителя камнеобрабатывающего завода, при участи реставратора музея-заповедника, всё было очищено и восстановлено в кратчайшие сроки, - сказали в ведомстве. - Памятник вновь включен в экскурсионный маршрут по Татарскому городищу, а в будущем на этом месте планируется восстановление храма, который является самым древним христианским сооружением на территории края.