2018-10-17T10:56:36+03:00
Происшествия

На Ставрополье вандалы снесли и осквернили свастикой поклонный крест

Памятник уже восстановили [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Монументу оперативно вернули прежний видМонументу оперативно вернули прежний вид
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В Татарском городище Ставропольского края неизвестные расписали и сломали гранитный крест, установленный на месте христианского храма X – XI веков к 1030-летию крещения Руси. Всю обратную сторону монумента вандалы исписали черной краской. Среди оставленных символов - фашистская свастика.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского государственного музея-заповедника, памятнику уже вернули прежний облик.

- Благодаря оперативной безвозмездной работе руководителя камнеобрабатывающего завода, при участи реставратора музея-заповедника, всё было очищено и восстановлено в кратчайшие сроки, - сказали в ведомстве. - Памятник вновь включен в экскурсионный маршрут по Татарскому городищу, а в будущем на этом месте планируется восстановление храма, который является самым древним христианским сооружением на территории края.

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