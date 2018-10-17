Кадыров: третьи лица пытаются вбить клин между чеченцами и ингушами

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-17T11:08:09+03:00

Рамзан Кадыров уверен, что недоброжелателям не удастся «вбить кол» между чеченцами и ингушами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Рамзан Кадыров считает, что некие третьи лица при поддержки из-за границы пытаются воспользоваться подписанием соглашения об обмене территориями между Чечнёй и Ингушетией и «вбить клин» между двумя братскими народами.

— Новая граница проведена между двумя субъектами, но не братскими народами. Любой житель Ингушетии может чувствовать себя в Чечне как дома, вести бизнес, строить, выбрать место жительства. Уверен, что такую точку зрения разделяют и в соседней республике. Вместе с тем, мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно. Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердие отдельных лиц. Чеченец или ингуш никогда не станет отрицать братство наших народов! — Написал Кадыров на своей странице Вконтакте.

Глава Чечни отметил, что контролирует ход реализации соглашений, вступивших силу вчера утром и поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за помощь и поддержку в решении всех встающих вопросов. Таким образом, впервые с 1991 года, после разделения Чечено-Ингушской АССР, между двумя республиками появляется чётко установленная административная граница.

— Вопрос утверждения границ между Чечнёй и Ингушетией оставался открытым на протяжении десятилетий. Он был предметом оживлённых обсуждений и оживленных споров. Вместе с нашими ингушскими коллегами мы решили поставить точку в этой ситуации, — поясняет Кадыров.

Напомним, что, по словам Евкурова, процесс обсуждения вопроса начался с мелких недовольств и неувязок, произошедших на границе между республиками. Главы регионов решили окончательно разрешить вопрос и 26 сентября подписали документ об обмене территориями между Чечнёй и Ингушетией. Согласно его тексту, они обмениваются равными территориями, закрепляя исторические границы.

Однако после подписания некоторые жители Ингушетии остались недовольны заключённым соглашением. В день голосования парламента республики по этому вопросу на площади Согласия в Магасе собрался стихийный митинг. Несмотря на это, депутаты утвердили пакт, собрав 17 подписей «за» и 3 «против». Ещё 4 народных избранника порвали бланк.

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