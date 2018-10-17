2018-10-17T12:37:04+03:00
Общество

На шесть дней в Невинномысске перекроют дороги

Общественный транспорт будет курсировать по запасным маршрутам
Алена БЕЛЯЕВА
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Шесть дней автомобилистам Невинномысска придется искать объездные пути из-за ремонтных дорог. Некоторые улицы будут недоступны и для движения общественного транспорта. 22 октября в семь часов утра закроют для поездок участок на улице Чайковского от пересечения с улицей Менделеева до пересечения с переулком Крымским и по переулку Крымскому на всем протяжении.

В течение нескольких дней автобусы и маршрутки будут объезжать закрытый участок по улицам: Менделеева, Павлова и Гагарина.

Ограничения будут сняты 27 октября в восемь часов вечера.

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