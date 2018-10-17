2018-10-17T13:37:06+03:00
Происшествия

На Ставрополье осуждены трое рыбаков-браконьеров

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Апанасенковском районном суде Ставрополья вынесли приговор в отношении троих мужчин, несколько недель тому назад занимавшихся незаконной ловлей рыбы.

Участковый, патрулируя местность, обратил внимание, что мужчины у берега зачем-то вытягивали рыболовные сети из воды. Выяснилось, что рыбаки натянули около ста метров рыболовной сети и запрудили своими снастями почти всю узкую реку. Их незаконным уловом, по данным полиции, стали толстолобики, караси, сазаны и судаки.

Вместе с изъятыми снастями и рыбой их доставили в полицию, где те, не видя дальнейшего смысла отпираться, во всем сознались. Суд приговорил каждого из задержанных рыбаков-браконьеров к наказанию - 70 часам исправительных работ.

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