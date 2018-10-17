2018-10-17T14:43:56+03:00
Общество

Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Керчи

Глава Чечни написал, что готов оказать помощь Крыму
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм выразил соболезнования родственникам погибших студентов колледжа в Керчи. Политик предложил всестороннюю помощь и поддержку властям Крыма.

- Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, - написал глава республики.

Напомним, 17 октября в техникуме в Керчи произошел взрыв. В результате трагедии 10 человек погибли и еще 50 получили ранения. Силовики рассматривают версию теракта.

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