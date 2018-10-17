Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Керчи
Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм выразил соболезнования родственникам погибших студентов колледжа в Керчи. Политик предложил всестороннюю помощь и поддержку властям Крыма.
- Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, - написал глава республики.
Напомним, 17 октября в техникуме в Керчи произошел взрыв. В результате трагедии 10 человек погибли и еще 50 получили ранения. Силовики рассматривают версию теракта.
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