Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Керчи

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-17T14:43:56+03:00

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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм выразил соболезнования родственникам погибших студентов колледжа в Керчи. Политик предложил всестороннюю помощь и поддержку властям Крыма.

- Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму, - написал глава республики.

Напомним, 17 октября в техникуме в Керчи произошел взрыв. В результате трагедии 10 человек погибли и еще 50 получили ранения. Силовики рассматривают версию теракта.