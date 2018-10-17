МВД Ингушетии прокомментировало информацию о разоружении полицейских из-за митинга в Магасе
Больше двух недель в Магасе продолжается митинг из-за изменения границы Ингушетии с Чечней. И как утверждают некоторые СМИ, сегодня протестующих решено разогнать по домам.
Эту и другие новости, затрагивающие работу силовых структур, прокомментировали представители республиканского МВД:
- В СМИ и сети Интернет появились публикации о том, что по истечению сегодняшнего дня сотрудниками правоохранительных органов будет предпринята попытка силового пресечения проведения санкционированного митинга в Магасе. Кроме того, авторы публикаций сообщают, что сотрудники МВД по Республике Ингушетия коренной национальности разоружены, для того чтобы не помешать правоохранителям из других регионов применить силу в отношении участников митинга. Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия официально сообщает, что данная информация не является достоверной, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства.
Дезинформацию полицейские назвали провокацией. Они подчеркивают, что силового разгона участников санкционированного митинга не планируется.
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