Глава Ставрополья предложил помощь раненным при взрыве в колледже Керчи

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-17T16:48:56+03:00

В теракте погибли 13 человек и еще 50 пострадали

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После трагедии в колледже Керчи губернатор Ставропольского края предложил помощь пострадавшим. На своей странице в соцсетях Владимир Владимиров сообщил, что регион скорбит по погибшим и готов поддержать Крым:

- Это настоящее горе. Искренне соболезную всем, кто потерял своих родных, кто пострадал при взрыве. Мы готовы оказать помощь по лечению и реабилитации раненых, - написал глава Ставрополья.

Напомним, сегодня при взрыве в политехническом колледже Керчи по последней информации погибли 13 человек, еще больше 50 получили травмы разной степени тяжести.

Как рассказал "Комсомольской правде" выживший в ЧП студент, это был теракт. После хлопка по кабинетам ходил парень с ружьем и добивал уцелевших.