Власти Ставрополья выбили ещё 13 жилищных сертификатов подтопленцам

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-17T17:24:11+03:00

Ситуация осложнялась тем фактом, что попавшие в беду люди владели домами на правах долевой собственности

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Ещё 13 семей подтопленцев из Минераловодского городского округа получили государственные жилищные сертификаты (ГЖС). Власти Ставропольского края добились, чтобы помощь смогли получить даже люди, владевшие домами на правах долевой собственности.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, в среду в Минфине Российской Федерации состоялось совещание, которое решило судьбу подтопленцев, пострадавших от наводнения в мае прошлого года. Ситуация была сложной, ведь люди не владели своим домом, а делили его на правах долевой собственности.

Несмотря на то, что закон не регулирует такие спорные ситуации, министру ЖКХ края Роману Марченко удалось добиться поддержи для пострадавших жителей Минераловодского городского округа. Теперь дело за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.