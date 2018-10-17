2018-10-17T18:13:39+03:00
Общество

Рамзан Кадыров уволил главу Росреестра Чечни

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров на днях отстранил от должности руководителя Росреестра республики Ибрагима Джандарова из-за многочисленных недостатков в работе.

Как заявил Рамзан Кадыров во время расширенного совещания в руководстве республики, причиной лишения Джандарова поста главы республиканского управления Росреестра стали многочисленные нарушения в работе ведомства.

Нарушения эти, по данным местных СМИ, конкретно связаны с учетом и регистрацией прав на недвижимое имущество.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Ставрополья выбили ещё 13 жилищных сертификатов подтопленцам
Глава Ставрополья предложил помощь раненным при взрыве в колледже Керчи
МВД Ингушетии прокомментировало информацию о разоружении полицейских из-за митинга в Магасе
Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Керчи
На Ставрополье осуждены трое рыбаков-браконьеров
На шесть дней в Невинномысске перекроют дороги
Кадыров: третьи лица пытаются вбить клин между чеченцами и ингушами
На Ставрополье вандалы снесли и осквернили свастикой поклонный крест
В ДТП в Дагестане пострадали 6 человек
На Ставрополье стали меньше болеть гриппом и простудой
Артем Здунов уволил двух замминистров
Ставропольцам предложили выбрать имя уникальному ископаемому носорогу
Прокуратура Дагестана нашла водительские права у шизофреников
В Кабардино-Балкарии посадили женщину, убившую сожителя на ужине с приятелем
Помощник дагестанского сенатора-миллиардера стал главой Дербента
В Черкесске женщина на иномарке сбила 83-летнюю старушку
На Эльбрусе пятые сутки ищут пропавшего туриста из Румынии
Ессентукские танцоры стали победителями всероссийских соревнований
В Чечне расследуют инцидент с 5-летней, прострелившей себе голову из ружья
На Ставрополье глава районного отдела строительства подозревается во взятке в полмиллиона