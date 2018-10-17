Рамзан Кадыров уволил главу Росреестра Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на днях отстранил от должности руководителя Росреестра республики Ибрагима Джандарова из-за многочисленных недостатков в работе.
Как заявил Рамзан Кадыров во время расширенного совещания в руководстве республики, причиной лишения Джандарова поста главы республиканского управления Росреестра стали многочисленные нарушения в работе ведомства.
Нарушения эти, по данным местных СМИ, конкретно связаны с учетом и регистрацией прав на недвижимое имущество.
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