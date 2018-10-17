Рамзан Кадыров уволил главу Росреестра Чечни

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-17T18:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Чечни Рамзан Кадыров на днях отстранил от должности руководителя Росреестра республики Ибрагима Джандарова из-за многочисленных недостатков в работе.

Как заявил Рамзан Кадыров во время расширенного совещания в руководстве республики, причиной лишения Джандарова поста главы республиканского управления Росреестра стали многочисленные нарушения в работе ведомства.

Нарушения эти, по данным местных СМИ, конкретно связаны с учетом и регистрацией прав на недвижимое имущество.