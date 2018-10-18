В Дагестане сгорела средняя школа

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-18T08:20:31+03:00

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Пожар в здании средней школы в селении Мокок Цунтинского района в Дагестане ликвидирован. Об этом сообщает в четверг сайт Главного управления МЧС России по республике.

- По итоговой информации в в ночь на 18 октября пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован. Пострадавших на месте возгорания нет. Причины пожара устанавливаются. Площадь пожара составила 580 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 23 человека и 6 единиц специальной техники. Информация о возгорании здания средней школы в селении Мокок в Дагестане поступила в МЧС вечером 17 октября.