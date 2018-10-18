2018-10-18T10:12:55+03:00
Происшествия

В Ингушетии произошло крупное землетрясение

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее по всей территории Ингушетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

- По данным службы срочных донесений единой геофизической службы Российской Академии Наук города Обнинск, 17октября зарегистрировано землетрясение по всей территории Ингушетии", - говорится в сообщении.

МЧС сообщает, что землетрясение произошло в 18:56 мск, магнитуда составила 4,6.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров, говорится в сообщении. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился между городом Карабулак и сельским поселением Яндаре. Звонки от населения на телефон службы "112" о жертвах и пострадавших не поступали, отмечается в сообщении ГУ МЧС по региону.

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