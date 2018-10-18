В Дагестане начальник отдела МВД избил задержанного ногами и поплатился

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-18T10:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане начальник отдела МВД по Рутульскому району Артём Магомедов подозревается в избиении гражданского лица, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, предположительно правонарушение полицейский совершил в феврале 2018 года в селе Амсар. Находясь при исполнении служебных обязанностей, он избил ногами и обматерил местного жителя.

После этого, по приказу начальника, полицейские доставили пострадавшего в отдел МВД, где избиение продолжилось. В результате мужчина получил серьёзные телесные повреждения.

В данный момент против нарушителя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения для высокопоставленного полицейского.