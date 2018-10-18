2018-10-18T11:29:59+03:00
Общество

Олег Тактаров: «В Чечне нет огромных денег — здесь просто не воруют»

Спортсмен прокатился по столице Чечни с Рамзаном Кадыровым за рулём [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров побывал в Грозном и снял на видео своего «самого безопасного водителя на свете» Рамзана Кадырова. Также он отметил гостеприимство и благоустроенность региона.

— Хочу развеять миф, что в Чечню идут огромные бюджетные деньги и что здесь опасно. Это ложь. Просто здесь всё устроено по-другому. Здесь не воруют и любят свой дом. Просто посмотрите, какие здесь дороги, как красиво. Я просто вам советую — приезжайте на Кавказ отдохнуть. Я много где побывал: везде безопасно, везде нас любят и встречают очень гостеприимно, — поделился впечатлениями Тактаров на личной странице в Instagram.

Также спортсмен отметил невероятную красоту мечети «Сердце Чечни». Отдельно он отметил, что в святое место пускают всех желающих, вне зависимости от вероисповедания и дают возможность полюбоваться красотами «прекраснейшей мечети на Северном Кавказе».

Кроме того, спортсмен успел пообщаться с молодыми бойцами из клуба «Ахмат», поделившись с ними опытом и знаниями.

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Самый безопасный водитель в мире Рамзан Кадыров катает по Грозному Олега Тактарова
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