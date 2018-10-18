2018-10-18T11:35:50+03:00
Общество

Сознательные ессентучане вышли на борьбу с сжигателями листвы

Большинство горожан экологично утилизируют природный мусор, но есть и нарушители
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В разгар листопада в Ессентуках одни жители вышли на борьбу с другими. Сознательные горожане - за чистый воздух и всячески протестуют против сжигания листвы. Народные экологи активно поднимают эту проблему в соцсетях, пишут жалобы на нерадивых соседей в прокуратуру, полицию и мэрию.

Большинство ессентучан экологично утилизируют природный мусор: складывают в мешки и выставляют вместе с бытовыми отходами для уборки мусоровозом. Это практика, которая уже не первый год внедряется городской администрацией. Однако любителей «подымить» опавшей листвой по-прежнему предостаточно. Как, например, жительница улицы Октябрьской, которая «попалась» во время очередного ежедневного рейда отдела экологии управления ЖКХ. Пришлось вызвать представителей власти, полиции. Был составлен протокол, любительнице костров теперь придется объяснять свои действия на административной комиссии и скорее всего заплатить штраф (от 1000 руб.).

Специалисты-экологи еще раз напоминают, что при обнаружении подобного возгорания необходимо сообщать в пожарную часть по телефонам 01/ 101. Дым от тлеющих листьев очень токсичен и ядовит, провоцирует обострение хронических заболеваний и аллергических реакций.

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