2018-10-18T12:14:57+03:00
Общество

В Пятигорске поймали похитителей девушки

Мужчины хотели обокрасть свою жертву
Алена БЕЛЯЕВА
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В Пятигорске задержали двоих мужчин, которые подозреваются в похищении девушки и покушении на кражу. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, один из фигурантов дела еще в прошлом году поссорился со своей возлюбленной. Во время конфликта он ее ударил и украл ювелирное украшение.

За это преступление 34-летнего мужчину осудили и оставили под надзором полиции. Преступник решил отомстить бывшей девушке и разработал план ее похищения и ограбления. Для выполнения своих замыслов он привлек своего знакомого и они вместе начали искать еще нескольких исполнителей. Об этом узнали полицейские, которые решили действовать под прикрытием, и согласились поучаствовать в ограблении.

Вечером 11 октября нынешнего года они инсценировали похищение и отдали ключи от дома девушки своему 23-летнему заказчику. Тот попытался вынести из квартиры чужое имущество на общую сумму 165 тысяч рублей. В этот момент об был задержан полицейскими. В тот же день силовики пришли и за главным организатором преступлений.

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