В минрироды считают, что Ставропольский смог принесло из Калмыкии

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-18T13:22:51+03:00

По результатам проверки выяснилось, что дым не опасен для здоровья

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Странный смог, накрывший вчера Ставрополь мог придти из Калмыкии. Об этом свидетельствуют исследования краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе минприроды, из-за жалоб местных жителей была проведена проверка состава дыма. Выяснилось, что опасности для здоровья он не представляет.

Для выяснения источника задымления, представители минприроды проконтролировали ситуацию на свалках и промышленных предприятиях. Выяснилось, что они работают в штатном режиме и без нарушений.

Единственной логичной версией остаётся предположение, что дым принесло из другого региона.

— Мы отслеживаем ситуацию, берём пробы воздуха, обратились с запросом в гидромет ЮФО, чтобы они прояснили ситуацию и сказали, откуда к нам пришли воздушные массы. Судя по юго-восточному направлению ветра, велика вероятность, что их принесло из Калмыкии, — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.

Также в ведомстве отметили, что концентрация дыма в воздухе не превышает установленных норм.

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