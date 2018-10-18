На Ставрополье конвейер зажевал руку работницы кондитерской фабрики

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-18T14:36:32+03:00

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На кондитерской фабрике в селе Кочубеевское работница одного из цехов получила серьёзные травмы. Её руку зажевал вал на конвейерной ленте и теперь руководство обязано выплатить ей компенсацию в 213 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Государственной трудовой инспекции по Ставрополью.

Сообщается, что женщина работала в цехе, производящем печенье «Лукошко». В её задачи входил отбор продукции — бракованные печенья она убирала с ленты конвейера. Но в один момент её рука соскользнула и попала под работающий зубчатый приводной вал.

В результате пострадавшая получила переломы трёх пальцев, а также множественные сложные травмы кисти левой руки.

Проверка показала, что руководство предприятия плохо контролировало соблюдение правил техники безопасности и дисциплину. В итоге должностные лица были привлечены к ответственности. Их обязали выплатить штраф в размере 213 тысяч рублей.

Материалы расследования переданы в прокуратуру.