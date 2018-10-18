В Ессентуках появится филиал клиники крупнейшего медуниверситета Южной Кореи

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-18T15:33:25+03:00

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Сближение двух курортов - корейского Иксан и Ессентуков - началось в прошлом году. Специалисты университета Вон Гван побывали в Ессентуках, оценили чистый целебный воздух и источники. Осмотрели курортную часть города и нашли место для медицинского косметологического центра.

- Новая клиника будет адаптирована под болезни россиян, университет изучал этот вопрос, и мы пришли к мнению, что традиционная корейская медицина поможет жителям региона справляться со многими заболеваниями и реже посещать аптеки, - отметил генеральный секретарь медицинcкого госпиталя в Иксане Си Сьюнг Хван (Seol Seung Hwan).

В июле специалисты клиники вновь приезжали в Ессентуки, встречались с главой города Александром Некристовым. Город обещал всяческую поддержку в реализации медицинского проекта. После выполнения всех формальностей корейская сторона готова приступить к строительству клиники. Торжественная церемония начала строительства «Центра корейской медицины и косметологии Вон Гван» пройдет завтра в ессентукском отеле «Понтос Плаза».

Корейская сторона отметила, что новая клиника в Ессентуках будет выполнена в традиционном корейском стиле. Архитекторы считают, что он динамично впишется в умиротворенную картину города-курорта. Открытие клиники корейской медицины может произойти уже в конце следующего года. Авторы нового проекта также отметили, что это не одноразовый проект, он будет развиваться, корейским инвесторам здесь понравилось. Подобные инвестпроекты также удачно укладываются в новую стратегию Ессентуков. Среди первых направлений будущей клиники будет стоматология, косметология, мануальная терапия.

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