2018-10-18T16:03:49+03:00
Происшествия

Пожилой ставрополец получил 10 лет тюрьмы за убийство из ревности

Потерпевшего он зарезал, а тело 2 года прятал в колодце
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителю Ставропольского края дали 10 лет и 1 месяц тюремного срока с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство из ревности. Весной 2015 года 60-летний Антон Горинец из села Подлужного зарезал у себя дома 37-летнего гостя, потому что приревновал того к жене.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета России, преступник нанес потерпевшему удар ножом в живот. Мужчина скончался на месте.

- На следующий день злоумышленник решил избавиться от тела потерпевшего и спрятал его в заброшенном колодце, засыпав грунтом, бытовым мусором и пищевыми отходами. Спустя два года о совершенном убийстве в правоохранительные органы сообщила сожительница Горинца, - добавили в ведомстве.

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