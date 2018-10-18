Пожилой ставрополец получил 10 лет тюрьмы за убийство из ревности
Жителю Ставропольского края дали 10 лет и 1 месяц тюремного срока с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство из ревности. Весной 2015 года 60-летний Антон Горинец из села Подлужного зарезал у себя дома 37-летнего гостя, потому что приревновал того к жене.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета России, преступник нанес потерпевшему удар ножом в живот. Мужчина скончался на месте.
- На следующий день злоумышленник решил избавиться от тела потерпевшего и спрятал его в заброшенном колодце, засыпав грунтом, бытовым мусором и пищевыми отходами. Спустя два года о совершенном убийстве в правоохранительные органы сообщила сожительница Горинца, - добавили в ведомстве.