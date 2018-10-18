Во Владикавказе кассирша обокрала букмекеров
Из конторы она вынесла почти 100 тыс рублей
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во Владикавказе поймали девушку, ограбившую местную букмекерскую контору. Будучи работником заведения, она вынесла с собой почти 100 тыс рублей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, с заявлением о краже к ним обратился администратор.
- Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей, - сказали в ведомстве. - Злоумышленницей оказалась 25-летняя кассир-оператор заведения. Участковыми уполномоченными полиции девушка задержана. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.