В Железноводске у должницы-алиментщицы забрали дом в счет 10-летнего долга

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-18T17:57:18+03:00

Все это время ее дети жили в детском доме

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В Железноводске должнице пришлось отдать дом детям, чтобы погасить огромный долг по алиментам.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю, мать не вспоминала о детях 10 лет.

- Дети находились на воспитании в государственном учреждении, - добавили в ведомстве. - С алиментщицей неоднократно проводили беседы, ее привлекали к административной и уголовной ответственности, но гражданка продолжала вести разгульный образ жизни, не вспоминая о своих детях.

На последней встрече с приставами женщина снова отказалась погасить долг. Но когда сотрудники показали женщине фото ее детей, та одумалась, и захотела их увидеть.

- Через несколько дней горе-мамаша встретилась с сыном и дочерью и переоформила на них домовладение в счет погашения задолженности по алиментам. Также женщина пообещала впредь поддерживать общение с ними, - отметили приставы.