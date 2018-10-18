2018-10-18T17:57:18+03:00
Общество

В Железноводске у должницы-алиментщицы забрали дом в счет 10-летнего долга

Все это время ее дети жили в детском доме
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Железноводске должнице пришлось отдать дом детям, чтобы погасить огромный долг по алиментам.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю, мать не вспоминала о детях 10 лет.

- Дети находились на воспитании в государственном учреждении, - добавили в ведомстве. - С алиментщицей неоднократно проводили беседы, ее привлекали к административной и уголовной ответственности, но гражданка продолжала вести разгульный образ жизни, не вспоминая о своих детях.

На последней встрече с приставами женщина снова отказалась погасить долг. Но когда сотрудники показали женщине фото ее детей, та одумалась, и захотела их увидеть.

- Через несколько дней горе-мамаша встретилась с сыном и дочерью и переоформила на них домовладение в счет погашения задолженности по алиментам. Также женщина пообещала впредь поддерживать общение с ними, - отметили приставы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рэпер Егор Крид отменил свой концерт в Ставрополе
В Невинномысске стартовал второй этап масштабного агрохимического эксперимента
Во Владикавказе кассирша обокрала букмекеров
Пожилой ставрополец получил 10 лет тюрьмы за убийство из ревности
В Ессентуках появится филиал клиники крупнейшего медуниверситета Южной Кореи
На Ставрополье конвейер зажевал руку работницы кондитерской фабрики
В минрироды считают, что Ставропольский смог принесло из Калмыкии
В Пятигорске поймали похитителей девушки
Сознательные ессентучане вышли на борьбу с сжигателями листвы
Олег Тактаров: «В Чечне нет огромных денег — здесь просто не воруют»
В Дагестане начальник отдела МВД избил задержанного ногами и поплатился
В Ингушетии произошло крупное землетрясение
В Дагестане сгорела средняя школа
Рамзан Кадыров уволил главу Росреестра Чечни