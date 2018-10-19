2018-10-19T08:35:29+03:00
Происшествия

Жительница Дагестана попала под статью за убийство мужа

Михаил ЮЖНЫЙ
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Жительнице Магарамкентского района Дагестана грозит уголовная ответственность за убийство своего супруга.

Следователи полагают, что женщина превысила пределы необходимой обороны. Под подозрение попала 40-летняя женщина. Преступление произошло 15 октября, в селе Целегюн. В тот вечер женщина очень сильно поссорилась со своим 48-летним мужем.

Выяснилось, что супруги часто вместе выпивали алкоголь и постоянно ругались. Во время ссоры мужчина стал бить жену стулом. Также муж высказывал угрозы убить ее и ее дочь.

Пытаясь защититься от жестких побоев, женщина схватила нож и удари им мужа в грудь. Удар оказался смертельным, и мужчина умер до приезда врачей. Сейчас идет расследование преступления.

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