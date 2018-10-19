Жительница Дагестана попала под статью за убийство мужа
Жительнице Магарамкентского района Дагестана грозит уголовная ответственность за убийство своего супруга.
Следователи полагают, что женщина превысила пределы необходимой обороны. Под подозрение попала 40-летняя женщина. Преступление произошло 15 октября, в селе Целегюн. В тот вечер женщина очень сильно поссорилась со своим 48-летним мужем.
Выяснилось, что супруги часто вместе выпивали алкоголь и постоянно ругались. Во время ссоры мужчина стал бить жену стулом. Также муж высказывал угрозы убить ее и ее дочь.
Пытаясь защититься от жестких побоев, женщина схватила нож и удари им мужа в грудь. Удар оказался смертельным, и мужчина умер до приезда врачей. Сейчас идет расследование преступления.
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