На Ставрополье ГИБДД ловит уставших водителей

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-19T10:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем и ночью идут проверки автобусов на Ставрополье. Контролируется техническое состояние их автотранспорта, проверяется соблюдение правил перевозки людей, тестируется общее самочувствие водителей.

На территории Новоалександровского округа Ставропольского края по данным ГИБДД, на днях был остановлен водитель, который давно нуждался в отдыхе, он вез пассажиров из Ставрополя без перерыва свыше четырех часов. За это по закону полагается крупный штраф. В другом транспорте водители почему-то не позаботились о своих пассажирах: отсутствовали необходимые по инструкции ремни безопасности.

- 18 октября профилактические мероприятия начали в Буденновском районе, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Ставропольскому краю.