2018-10-19T10:41:21+03:00
Общество

Андрей Мельниченко признан крупнейшим несырьевым инвестором в России

За последние пять лет владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК инвестировал в основные фонды 495 млрд. руб.
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Инвестиционный рейтинг опубликован на сетевом портале издания «Эксперт Online». Одно из самых влиятельных еженедельных деловых аналитических изданий России провело исследование инвестиций отечественных компаний в основные фонды.

Основной поток инвестиций по-прежнему направлен в нефтегазовый сектор, который остается локомотивом российской экономики: пятерка лидеров отрасли за последние пять лет вложила более половины от общего объема инвестиций в реальную экономику. Здесь в лидерах три компании: впереди с большим отрывом «Норильский никель» и «ЕвроХим» с вложениями за пять лет на сумму 440 и 316 млрд. рублей соответственно, и «Северсталь» со 160 млрд. рублей. Эти три «кита» обеспечили почти триллион рублей инвестиций из 2,8 триллионов, привлеченных в «ненефтегаз». При этом пятая часть от этой общей суммы приходится на принадлежащие Андрею Мельниченко «ЕвроХим» и СУЭК.

На счету «ЕвроХима» ряд крупных, и даже знаковых, инвестпроектов. В 2012 году, с пуском на «Невинномысском Азоте» установки по производству меламина, компания стала первым и пока единственным в России производителем данного продукта, войдя в так называемый «меламиновый клуб».

Активная инвестиционная политика позволила «ЕвроХиму» войти в 20-ку крупнейших отечественных компаний-инвесторов за последние 10 лет и стать по данному показателю безусловным лидером российского сегмента производства минеральных удобрений с объемом вложений 409,4 млрд. руб.

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