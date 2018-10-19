На Ставрополье пьяный автомеханик угнал авто у клиента

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:00:23+03:00

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В Апанасенковском районе полицейские поймали пьяного 40-летнего угонщика. Мужчина работает в автосервисе и авто украл у одного из клиентов. Задержал лихача полицейский патруль, когда тот катался по селу Дивному.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674010" frameborder="0"></iframe> Полиция ловит угонщика в селе Дивном.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, после задержания преступник сказал, что решал личные вопросы. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

- Гражданин был отстранен от права управления транспортным средством, а автомобиль поставлен на штрафстоянку, - добавили в ведомстве. - Впоследствии машину вернули владельцу в исправном техническом состоянии.

На угонщика завели уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".