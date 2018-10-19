На Ставрополье пьяный автомеханик угнал авто у клиента
В Апанасенковском районе полицейские поймали пьяного 40-летнего угонщика. Мужчина работает в автосервисе и авто украл у одного из клиентов. Задержал лихача полицейский патруль, когда тот катался по селу Дивному.
Полиция ловит угонщика в селе Дивном.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, после задержания преступник сказал, что решал личные вопросы. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.
- Гражданин был отстранен от права управления транспортным средством, а автомобиль поставлен на штрафстоянку, - добавили в ведомстве. - Впоследствии машину вернули владельцу в исправном техническом состоянии.
На угонщика завели уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".