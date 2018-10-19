2018-10-19T11:30:36+03:00
Происшествия

В Кисловодске следователи начали проверку из-за нападений бродячих собак в центре города

Пару дней назад животные покусали еще одного жителя города
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кисловодске следственный комитет начал проверку после очередного обращения покусанного жителя в больницу. Пару дней назад в соцсетях девушка рассказала,что на нее напали собаки прямо на курортном бульваре, и с травмой голени ей пришлось обращаться к медикам:

Фото: СУ Следственный комитет РФ по СК

Фото: СУ Следственный комитет РФ по СК

В комментариях к новости местные заявили, что это далеко не первый случай.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю, правоохранители уже выясняют, кто должен нести ответственность за происшествие.

- Организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных, - добавили в ведомстве. - По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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