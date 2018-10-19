Футболисты «Анжи» могут выйти на матч с ЦСКА ради Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-19T11:16:38+03:00

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Футболисты махачкалинского «Анжи» могут отказаться от бойкота матча 11 тура РФПЛ со столичным ЦСКА. Такое решение они могут принять из-за визита чемпиона UFC в лёгком весе, дагестанца Хабиба Нурмагомедова, который будет открывать встречу.

Торжественное чествование спортсмена продолжается, и оно может стать одной из причин, по которой футболисты, много месяцев не получающие зарплату, решатся перенести бойкот на один матч. Об этом же их попросил тренер команды Магомед Адиев.

— Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки придет самый сильный человек в мире — Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традициям и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег, — заявил Адиев в беседе с порталом «Чемпионат.com».

Несмотря на заявление тренера, судьба клуба сейчас зависит от решения игроков. Долги «Анжи» перевалили за 300 миллионов рублей, руководство не может найти деньги для погашения долга, а в правительстве республики на просьбу о помощи ответили отказом.

В такой ситуации футболисты, несколько месяцев игравшие за «спасибо», поставили руководству ультиматум: либо до 18 октября руководство начнёт хотя бы частично выплачивать долги по зарплате, либо они не выйдут на важнейший матч с ЦСКА.

Клуб заявление игроков проигнорировал. Как сообщали сами футболисты, до последнего момента с ними никто не связывался. Окончательное решение, выходить ли на поле в 11 туре будет принято завтра.