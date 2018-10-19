В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты регионального развития

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-19T12:23:29+03:00

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На площадке Северо-Кавказского института РАНХиГС завершился V модуль образовательной программы профессиональной переподготовки управленцев СКФО «Развитие региональных команд».

Проекты, представленные к защите командами управленцев СКФО, определяют различные сферы развития субъектов округа - сельское хозяйство, цифровизация экономики, улучшение инвестиционного климата, увеличение туристического потока, строительство спортивных объектов, улучшение благосостояния территорий. Каждый проект сфокусирован на проблемах регионального развития и их инновационных решениях, а также предполагает ожидаемые результаты в случае реализации.

- Модуль стартовал с проектных идей, - сказал директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов. - В процессе обучения проект прибавлял с точки зрения ответов на возможные риски, проблемы, с которыми команда может столкнуться в территории. В ходе обучения добавлялись источники поддержки - различные федеральные программы. В этом отношении процесс обучения в масштабах округа имеет свой позитивный эффект. Основная задача образовательной программы выполнена, поскольку представленные проекты решают задачи трансформации регионов.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев поздравил управленческие команды и вручил всем участникам дипломы об успешном прохождении образовательной программы.

Гран-при «Лидеры изменений» завоевала управленческая команда РСО — Алания. В номинации «Лучший проект» победила команда Дагестана. «Приз зрительских симпатий» достался команде из Ингушетии.