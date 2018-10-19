В Дагестане директор госкомпании, выписал себе миллион премиями

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-19T13:32:24+03:00

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В Дагестане директор государственного предприятия стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий — он незаконно выписал себе премий почти на миллион рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе региональной прокуратуры, директор «Управляющей компании инфраструктурными объектами Республики Дагестан» Гусен Зулпикаров подозревается в начислении нелегальных премий. По данным надзорного ведомства, с апреля 2016 по сентябрь 2018 года чиновник выписывал поощрительные средства себе и нескольким другим работникам. При этом выдачу премий он ни разу не согласовал с министерством промышленности и торговли Дагестана, к которому относилось казённое учреждение

Кроме этого оказалось, что чиновник баловал себя баснословными деньгами, в пять и более раз превышавшими его оклад. При этом по положению максимальный размер такой премии — 200%. Таким образом только себе чиновник выписал премий на 947 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.