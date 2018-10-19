Конференция психиатров в Ставрополе: как распознать психически нездорового подростка

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-19T14:01:47+03:00

Эксперты из Санкт-Петербурга и СКФО обсудили актуальную проблему и пути ее решения

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В Ставропольской краевой психиатрической больнице № 1 прошла двухдневная межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и психическое здоровье в меняющемся мире».

До начала мероприятия специалисты встретились с журналистами и рассказали, как современный образ жизни калечит сознание людей и что надо делать, чтобы вывести человека из тревожного состояния.

- Мы хотим, чтобы люди понимали, что не надо бояться психиатров, - открыл пресс-конференцию Олег Боев, главврач Ставропольской психиатрической больницы № 1 и главный психиатр Ставрополья и СКФО. - Наша психиатрическая служба ведет проект, по которому специалисты выходят в город и учат население выявлять расстройства. В прошлом году мы охватили 12 тыс. человек. Благодаря этой работе мы успели многих детей буквально снять с балкона.

О выявлении психических расстройств на ранних стадиях, предупреждая проявление агрессии и суицидальных наклонностей, говорили и в связи с трагедией в Керчи.

- Если человек стал сверхобщительным или ушел в себя - это значит, его беспокоит внутреннее напряжение. Снижение успеваемости и резкая смена интересов также могут послужить первыми тревожными признаками. Поговорите с таким человеком, сводите его к психологу. Специалист выявит уровень расстройства через тесты и беседы, - продолжил Олег Игоревич. - Из-за депрессии люди отказываются от еды, плохо спят, разрывают романтические отношения. Изменения в поведении из-за психических расстройств видны невооруженным глазом.

Как подчеркнул представитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Юрий Криворучко, огромная ответственность в оказании своевременной помощи лежит на семье и только потом на педагогах и людях из близкого окружения.

- В мире 450 млн. психически больных людей, - добавил Юрий Давыдович. - Надо меньше тиражировать сцены насилия и бережно охранять сознание человека. Люди, склонные к реакции, видят в них пример действия. Это касается и освещения трагедии в Керчи.

В конференции также приняли участие главный психиатр минздрава Карачаево-Черкесии Казим Ногайлиев, завкафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского госуниверситета Наталья Петрова и другие эксперты.