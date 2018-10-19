2018-10-19T15:43:08+03:00
Происшествия

В детском центре Махачкалы зафиксировали вспышку кори

Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения в заведении
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Дагестана в Центре по присмотру за детьми "Вундеркинд" зафиксировали вспышку кори.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора, в центр инфекционных болезней 16 октября госпитализировали 5 детей в возрасте от 2-х до 4-х лет.

- Степень тяжести больных оценивается как средняя, - сказали в ведомстве. - Эпидемиологи службы отмечают, что все случаи кори диагностированы среди не привитых детей по причине отказа родителей от прививок.

После проверки детского центра в Махачкале, специалисты выявили ряд грубейших нарушений:

- Установлено, что прием детей осуществляется без медицинских заключений, допускается прием детей, отсутствовавших по болезни без медицинской справки о состоянии здоровья, а во время утреннего приема детей не проводится медосмотр.

Сейчас специалисты оценивают состояние здоровья других воспитанников Центра в Махачкале. Заведение закрыто до проведения судебного процесса. Результаты проверки Роспотребнадзора уже переданы в следственные органы для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

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