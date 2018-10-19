Житель Нальчика попал под поезд и выжил

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-19T16:41:00+03:00

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В Нальчике 44-летний мужчина чудом выжил, попав под поезд. Его спасла случайность. Подробности рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в Центре медицины катастроф.

По их словам, 44-летний житель Нальчика прогуливался по району Александровка в столице Кабардино-Балкарии. В ушах мужчины были бусинки наушников. Но любовь к музыке чуть не стала для него смертоносной. Переходя рельсы мужчина не заметил и не услышал гудков несущегося на него поезда.

— На место прибыла «Скорая», пострадавшего определили в Республиканскую клиническую больницу с переломом правого бедра, ушибами и ссадинами. Его состояние стабильно, никакой угрозы для жизни нет. Сейчас им занимаются, идёт подготовка к операции, — сообщил собеседник.