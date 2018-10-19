2018-10-19T19:08:23+03:00
Происшествия

Ставрополец убил друга одним ударом кулака

На 39-летнего мужчину завели уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Ставропольского края попал под следствие за убийство знакомого по неосторожности. Ровно месяц назад в Невинномысске 39-летний мужчина в пьяной ссоре ударил кулаком приятелю по голове. Потерпевший умер на месте.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, конфликт произошел из-за слов потерпевшего об отношениях подозреваемого с гражданской супругой.

- В настоящее время подозреваемый допрошен, назначено проведение судебных экспертиз, по ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили следователи. -Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24