Ставрополец убил друга одним ударом кулака

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-19T19:08:23+03:00

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Житель Ставропольского края попал под следствие за убийство знакомого по неосторожности. Ровно месяц назад в Невинномысске 39-летний мужчина в пьяной ссоре ударил кулаком приятелю по голове. Потерпевший умер на месте.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, конфликт произошел из-за слов потерпевшего об отношениях подозреваемого с гражданской супругой.

- В настоящее время подозреваемый допрошен, назначено проведение судебных экспертиз, по ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили следователи. -Расследование уголовного дела продолжается.