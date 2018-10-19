В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на полицейского Центра "Э", сбившего насмерть пешехода
В Кабардино-Балкарии на оперуполномоченного Центра противодействия экстремизму республиканского МВД завели уголовное дело по факту смертельной аварии в Чегемском районе. На служебной машине сотрудник 17 октября этого года около четырех часов вечера сбил пешехода.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по КБР, пострадавший умер в больнице.
- Подозреваемый двигался по улице Баксанское шоссе в городе Чегем и допустил наезд на пешехода 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, - сказали в ведомстве. - От полученных телесных повреждений, пострадавший скончался в медицинском учреждении.
Расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как добавляют сотрудники МВД республики, они также проводят служебную проверку.
- Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.