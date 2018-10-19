В Ессентуках выбрали место для строительства корейской клиники

СЕГОДНЯ 20:09 2018-10-19T20:11:33+03:00

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В Ессентуках появится первый в России Центр корейской медицины и косметологии Вон Гван. По задумке инвесторов здесь будут оказывать медицинские услуги, проводить диагностику и лечение на высокотехнологичном оборудовании.

Площадку на улице Анджиевского под его строительство открыли сегодня в торжественной обстановке.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, южнокорейские партнеры выбрали для реализации проекта Ессентуки из-за местной целебной минеральной воды и чистейшего воздуха.

- Центр корейской медицины и косметологии, безусловно, выведет Ессентуки на новый лечебно-рекреационный уровень. Уверен, что он станет новой точкой притяжения для отдыхающих со всего мира и я рад, что именно наш курорт станет лечебной базой, использующей самые передовые технологии, лучшие азиатские практики,- отметил глава Ессентуков Александр Некристов.

Здание Центра запроектируют в азиатском стиле. Команда корейских профессоров уже готовит российских специалистов к будущей работе по совершенно новым методикам.