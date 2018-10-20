После трагедии в Керчи на Ставрополье пройдет большая прокурорская проверка
В Ставропольском крае после трагедии в техникуме Керчи пройдет большая региональная прокурорская проверка.
Как рассказали "Комсомольско правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой прокуратуры, по указанию генпрокурора Ставрополья правоохранители проверят уровень обеспечения безопасности учеников во всех образовательных учреждениях.
- Прокурорам городов и районов, межрайонным прокурорам поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях. В ходе проверок прокурорами будет проверено обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения и другое, - сообщили в ведомстве.
От результатов инспектирования будет зависеть оценка законности работы учреждения.