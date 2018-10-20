2018-10-20T07:23:44+03:00
Происшествия

После трагедии в Керчи на Ставрополье пройдет большая прокурорская проверка

Правоохранители обойдут все образовательные организации
Евгения СОКОРЕВА
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В бойне в керченском политехническом колледже погиб 21 человек, 44 получили ранения. Фото: REUTERSВ бойне в керченском политехническом колледже погиб 21 человек, 44 получили ранения. Фото: REUTERS
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В Ставропольском крае после трагедии в техникуме Керчи пройдет большая региональная прокурорская проверка.

Как рассказали "Комсомольско правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой прокуратуры, по указанию генпрокурора Ставрополья правоохранители проверят уровень обеспечения безопасности учеников во всех образовательных учреждениях.

- Прокурорам городов и районов, межрайонным прокурорам поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях. В ходе проверок прокурорами будет проверено обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения и другое, - сообщили в ведомстве.

От результатов инспектирования будет зависеть оценка законности работы учреждения.

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