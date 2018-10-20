В Дагестане посадили начальника отделения дознания за вымогательство

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-20T09:03:43+03:00

За коррупцию полицейского приговорили к 7 годам лишения свободы

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В Дагестане посадили уже бывшего начальника отделения дознания отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале.

За вымогательство взятки в размере 400 тысяч рублей в счет прекращения уголовного дела его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, данного решения удалось добиться через апелляционную инстанцию. Ранее Советский суд Махачкалы назначил полицейскому 3 года условно и штраф в 50 тыс рублей.

- Не согласившись приговором суда, прокуратура республики обжаловала его в апелляционном порядке, - сообщили в ведомстве.