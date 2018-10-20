В Дагестане прокуратура требует завести дела на родителей детей-наркоманов

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-20T10:09:41+03:00

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После проверки в Магарамкентском районе Дагестана правоохранительные органы требуют завести административные дела на горе-родителей, не уделяющих должного внимания своим детям.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ходе инспекции сотрудники нашли несовершеннолетних наркоманов, детей, не посещающих школу, и установили прочие нарушения законодательства в сфере зашиты прав и законных интересов детей.

- В ходе проверки выявлено 6 фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, - добавили в ведомстве. - Родители не обеспечивают получение детьми образования, не заботятся об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

По результатам проверки прокуратура требует возбудить административные дела по статье "неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".