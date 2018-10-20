2018-10-20T10:28:11+03:00
Происшествия

В Ингушетии нашли тайник с оружием убитого в 2017 году бандита

Часть боеприпасов признали опасными для транспортировки и уничтожили на месте
Евгения СОКОРЕВА
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В селе Пседах Малгобекского района Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД нашли тайник с оружием и боеприпасами. Местом опасной находки стал карьер по добыче ископаемых.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, предположительно тайник принадлежит ликвидированному в прошлом году участнику незаконного вооруженного формирования.

- Сотрудники инженерно-техническая группа ОМОН национальной гвардии России по Республике Ингушетия уничтожили часть предметов вооружения в связи с тем, что их транспортировка была признана опасной, - добавили в ведомстве. - Остальные предметы переданы сотрудникам МВД по Республике Ингушетия, которыми возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение оружия".

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