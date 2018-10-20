2018-10-20T11:29:24+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии полицейские наши сумку с гранатой и патронами к боевому оружию

Хозяина находки заключили под домашний арест
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии в ходе операции "Оружие" полицейские нашли сумку с гранатой и патронами различного калибра к боевому стрелковому оружию. Кожаный портфель изъяли в частном у хозяина. Кроме того, у местного жителя обнаружили пакет с марихуаной.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, мужчину посадили под домашний арест.

- В этот же день оперативниками была остановлена автомашина "Лада Гранта" в городе Нарткала под управлением 26-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. При досмотре у пассажира – 20-летнего ранее судимого местного жителя, за поясом обнаружили пистолет, изготовленный кустарным способом, а также полимерный пакет с героином, - добавили в ведомстве.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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