В Кабардино-Балкарии полицейские наши сумку с гранатой и патронами к боевому оружию
В Кабардино-Балкарии в ходе операции "Оружие" полицейские нашли сумку с гранатой и патронами различного калибра к боевому стрелковому оружию. Кожаный портфель изъяли в частном у хозяина. Кроме того, у местного жителя обнаружили пакет с марихуаной.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, мужчину посадили под домашний арест.
- В этот же день оперативниками была остановлена автомашина "Лада Гранта" в городе Нарткала под управлением 26-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. При досмотре у пассажира – 20-летнего ранее судимого местного жителя, за поясом обнаружили пистолет, изготовленный кустарным способом, а также полимерный пакет с героином, - добавили в ведомстве.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.