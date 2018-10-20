В Невинномысске накрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-20T12:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске полицейские пресекли деятельность наркопритона. После обработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков уличили в преступлении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Мужчина систематически организовывал у себя дома собрание наркозависимых знакомых для потребления запрещенных веществ.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, на месте полицейские обнаружили шприцы и другие предметы со следами наркотиков.

- Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания, - прокомментировали в ведомстве. -

Отделом дознания ОМВД России по городу Невинномысску в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Преступнику грозит до 4 лет тюрьмы.