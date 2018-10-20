В Ставрополе пройдет учебная тревога с сиренами

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-20T14:26:23+03:00

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В краевой столице 25 октября в 11.50 зазвучит сигнал сирен "Внимание всем!".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города Ставрополя, власти хотят проверить работоспособность электрических сирен и провести обучение населения.

- Администрация Ставрополя призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию и сохранять спокойствие и порядок, - сказали в ведомстве.

Согласно инструкции, после того как вы услышите звук сирены, следует включить радио и телевизионные приёмники, чтобы прослушать важную информацию. После ее необходимо передать и соседям - особенно людям преклонного возраста.