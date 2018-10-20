В Карачаево-Черкесии опрокинулся внедорожник: водитель погиб, пассажир из Кисловодска в реанимации

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-20T15:47:57+03:00

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Карачаево-Черкесии около полуночи 18 октября опрокинулся внедорожник в районе Черных скал урочища Бийчесын. За рулем "Тойота Лэнд Крузер" находился 49-летний мужчина, на пассажирском сидении - житель Кисловодска.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, авто перевернулось при спуске по крутому склону. Водитель не сумел справиться с управлением.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир, 56-летний житель Кисловодска, госпитализирован в реанимацию лечебного учреждения, - сообщили в ведомстве. - Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварии.