В Ставрополе хотят построить завод по переработке хлопка

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-20T16:58:23+03:00

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В Буденновском городском округе планируется строительство завода по первичной переработке хлопка. На территории местного хозяйства в этом году собрали от 40 до 50 центнеров хлопчатника с гектара.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора Ставропольского края, идея с открытие производства несет общегосударственную значимость, поскольку производство отечественного хлопка - это стимул для развития в России текстильной промышленности.

- Сегодня в хлопководство Ставрополья приходят инвестиции, создаются новые рабочие места, хозяйства получают прибыль. Считаю, это направление АПК очень перспективным для края, - приводят ведомство слова Владимира Владимирова.

Как отметил глава региона, в этом году в крае построили и реконструировали 5,6 тыс га орошаемых площадей, а до 2020 года планируется привести в порядок еще до 20 тыс га.