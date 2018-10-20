В КЧР парень ударил брата ножом

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-20T17:08:45+03:00

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В Карачаево-Черкесии вчера вечером в больницу с колото-резаными ранами был доставлен 24-летний житель города Усть-Джегута. О пострадавшем медики сообщили в полицию. После оперативно-розыскной работы сотрудники МВД выяснили, что травму молодому человеку нанес близкий родственник.

- По горячим следам оперативники задержали подозреваемого – 30-летнего брата пострадавшего, он дал признательные показания, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД. - Преступление было совершено в ходе совместного распития братьями спиртных напитков в поселке Мехлесхоз.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью принимается процессуальное решение.