СК проводит проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе
СК проводит доследственную проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Напомним, пламя вспыхнуло около четырех часов утра 21 октября. Пожарные в кратчайшие сроки прибыли на место возгорания и приступили к тушению. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СК по Северной Осетии, в огне один спасатель погиб и двое пострадали. Вся ночная смена рабочих была эвакуирована своевременно. Никто из них не получил ожоги.
На данный момент площадь пожара увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. В МЧС не исключают возможность взрыва. На месте работают 60 спасателей.
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