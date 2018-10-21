СК проводит проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-21T10:42:36+03:00

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СК проводит доследственную проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Напомним, пламя вспыхнуло около четырех часов утра 21 октября. Пожарные в кратчайшие сроки прибыли на место возгорания и приступили к тушению. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СК по Северной Осетии, в огне один спасатель погиб и двое пострадали. Вся ночная смена рабочих была эвакуирована своевременно. Никто из них не получил ожоги.

На данный момент площадь пожара увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров. В МЧС не исключают возможность взрыва. На месте работают 60 спасателей.